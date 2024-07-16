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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Han Yunus saldırısına tepki: Lanetliyoruz

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#İsrail#Gazze#Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Çelikten İsrailin Han Yunus saldırısına tepki: Lanetliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 15:44

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta sivillerin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetlediğini açıkladı. Çelik, "Netanyahu ve katliam şebekesi, soykırım ve savaş suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz.

Uluslararası toplumun ve kurallara dayalı dünya düzeni iddiasında bulunan devletlerin, İsrail söz konusu olunca büründükleri sessizliği şiddetle kınıyoruz.

İsrail’in katliamlarını her platformda gündeme getirmeye ve savaş suçlarının yasal takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Netanyahu ve katliam şebekesi, soykırım ve savaş suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır."

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#İsrail#Gazze#Ömer Çelik

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