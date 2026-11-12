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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki: Katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez

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#AK Parti#Ömer Çelik#İsrail
AK Parti Sözcüsü Çelikten İsraile tepki: Katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 09:19

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız COP31 Liderler Zirvesi'nde, İsrail’deki soykırım şebekesinin zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylemiştir.

Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir.

Tarihin ve adaletin yargılaması gereken katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez.

Filistin halkının ve hakikatin yanında durmaktan bir adım bile geri adım atmayacağız."

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#AK Parti#Ömer Çelik#İsrail

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