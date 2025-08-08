AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki: 'İnsanlığı işgal girişimi'

Haberin Devamı

Kararın "insanlığı işgal etme girişimi" olduğunu vurgulayan Çelik, tüm dünyanın işgale insanlık cephesi olarak karşı durması gerektiğini kaydetti.

Bu kararın "insanlığı işgal etme girişimi anlamına geldiğini belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze’yi işgal etme kararı lanetli bir karardır. Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir. Tüm dünya tek bir insanlık cephesi olarak bu Nazi işgaline karşı durmalıdır."

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladığı belirtildi. Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor.

Haberin Devamı

ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre de bir İsrailli yetkili, ordunun hazırlandığı saldırının yalnızca Gazze kentini kapsayacağını, mülteci kamplarına veya diğer bölgelere uzanmayacağını belirtti. Yetkiliye göre hedef, 7 Ekim'e kadar Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden sürerek orta kesimlerdeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek. Ardından, kentte kalan Hamas mensuplarına karşı hem kara saldırısı yürütülecek hem de kent tam anlamıyla kuşatma altına alınacak.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’yi işgal planını sert bir açıklamayla kınadı. Açıklamada, planın Filistin halkını zorla yerinden etmeye yönelik olduğu vurgulandı. Kararın Filistinlileri zorla göç ettirmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, "İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze’de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır" denildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da karara tepki göstererek, İsrail'in onayladığı kararı kınadı. Kurtulmuş, İsrail'in "kanlı planı asla kabul edilemez" ifadesini kullandı. Gazze halkıyla dayanışma içinde olunması gerektiğini belirten Kurtulmuş, uluslararası toplum ve kuruluşları harekete geçmeye çağırdı.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise karara “İsrail terör devleti” diyerek tepki gösterdi.