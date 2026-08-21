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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki: E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır

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#İsrail#Batı Şeria#Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Çelikten İsraile tepki: E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 09:43

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail’in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. 'Yerleşim' ve 'yerleşimci' kavramları yanlıştır; bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail’in Batı Şeria’da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu şebekesinin Batı Şeria’yı 'Gazzeleştirme'ye dönük soykırım politikası devam ediyor.

İsrail’in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır.

'Yerleşim' ve 'yerleşimci' kavramları yanlıştır; bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail’in Batı Şeria’da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz.

Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır.

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Cumhurbaşkanımız yıllardır BM başta olmak üzere pek çok zeminde 'İsrail’in sınırları neresidir?' diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir.

İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail’in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria’yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına 'yerleşim' ve 'yerleşimci' denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır.
Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır."

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#İsrail#Batı Şeria#Ömer Çelik

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