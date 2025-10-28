×
AK Parti Sözcüsü Çelik ile Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail’e 'Gazze saldırısı' tepkisi

Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2025 21:46

AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı’ndan da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir." ifadeleri yer aldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Binyamin İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlemesi talimatı vermesi ve ardından hava saldırılarının başlaması üzerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, şu ifadeleri kullandı:

İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır. İsrail Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir. İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır.”

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları üzerine yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir.

Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz. Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz.

İsrail’e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Türkiye, Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürecek ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir.”

#AK Parti#Ömer Çelik#İsrail

