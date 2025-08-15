AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e sert tepki: 'İsrail'in planı soykırım eylemlerinin devamıdır'

Haberin Devamı

İsrail, Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayıracak yeni yerleşim yerleri inşa etme kararı aldı. E1 projesi adı verilen işgal planıyla, Batı Şeria'daki İsrail işgalinin genişletilmesi amaçlanıyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik, plana sert tepki göstererek bağımsız ve egemen Filistin Devleti için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

X hesabından açıklama yapan Çelik, planı "soykırım eylemlerinin devamı" diye niteleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü birbirinden ayıracak yerleşim inşa etme planı, lanetli soykırım eylemlerinin bir devamıdır. İnsanlık cephesinin art arda Filistin Devleti’ni tanıma kararları aldığı bir dönemde, İsrail yine insanlık cephesine saldırmakta ve Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz."

NETANYAHU GÖZÜNÜ BATI ŞERİA'YA DİKTİ

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, geçtiğimiz gün Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda yasa dışı yerleşimleri ve işgali genişletme kararını Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da desteklediğini belirtmişti. E1 adı verilen projeyle, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi planlanıyor.

Haaretz gazetesinin haberinde, Batı Şeria’nın kuzeyini güneyinden ayıracak E1 projesinin gelecek hafta onaylamasının beklendiği aktarılmıştı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

"FİLİSTİN'İ TANIYAN BATI ÜLKELERİNE YANIT"

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerine kurulan yasa dışı Ma'ale Adumim yerleşiminde konuşan Bakan Smotrich, Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek E1 projesinin Filistin devletini tanıma kararı alan Batı ülkelerine bir yanıt olduğunu ifade etmişti.

Smotrich, "Bugün dünyada bir Filistin devletini tanımaya çalışan herkes, bizden sahada bir cevap alacak” diyerek, Filistin'in kurulmasına izin vermeyeceklerini savunmuştu.

İşgal altında tuttukları Batı Şeria'dan Tevrat rivayetlerine göre "Yahuda ve Samara" olarak bahseden Smotrich, "Netanyahu, Yahuda ve Samara ile ilgili her konuda beni destekliyor” iddiasında bulunmuştu.