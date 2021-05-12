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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.05.2021 - 02:16 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Instagram'ın "İsrail" sansürüne tepki

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Instagram'ın "İsrail" sansürüne tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu Instagram'ın "İsrail" sansürüne tepki göstererek, "Nefreti inanç haline getirenler, mabed yanarken kutlama yapıyorlar. Sosyal medya bu nefretle mücadele edenleri sansürlüyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Instagram'ın "nefret söylemi" gerekçesiyle Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Mescid-i Aksa'da çıkan yangın sırasında kutlama yapan Yahudilerin görüntülerine ilişkin paylaşımını sansürlemesini değerlendirdi.

Nefreti inanç haline getirenlerin, mabed yanarken kutlama yaptıklarını ifade eden Çelik, "Sosyal medya bu nefretle mücadele edenleri sansürlüyor. Asıl bu sansürcülük nefret söylemidir. Nefret söylemiyle mücadelemiz sürecek." görüşünü aktardı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bugün insanlık Gazze'dir. Bugün insanlık Doğu Kudüs'tür. Bugün insanlık Aksa'dır." değerlendirmesinde bulundu.

Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Instagram'ın "nefret söylemi" gerekçesiyle paylaşımına sansür uygulamasına, "Çocukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen iki yüzlülüğünüz batsın!" yorumuyla tepki göstermişti.

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