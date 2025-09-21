×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın, Filistin'i tanımasına ilişkin açıklama: Anlamlı ve güçlü bir cevap

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#Filistin#Filistin'in Tanınması
AK Parti Sözcüsü Çelikten İngiltere, Kanada ve Avustralyanın, Filistini tanımasına ilişkin açıklama: Anlamlı ve güçlü bir cevap
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 19:31

İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıklaması sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi. Çelik, "İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin Devleti’ni tanıması, soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır. Filistin Devleti’nin daha çok ülke tarafından tanınması, sokaklarda insanlık değerlerine sahip çıkan dünyanın her yerindeki asil insanların sesinin duyulmasıdır." ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin Devleti’ni tanıması, soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır. Filistin Devleti’nin daha çok ülke tarafından tanınması, sokaklarda insanlık değerlerine sahip çıkan dünyanın her yerindeki asil insanların sesinin duyulmasıdır. İnsanlık ittifakı ateşkesin sağlanması ve soykırım şebekesinin yargılanması hedeflerine ulaşmalıdır. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti, artık sadece siyasi bir konu değil, insanlık değerlerinin başlığıdır. Filistin davasının en gür sesi olan Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşma, bir kere daha insanlık ittifakının sesi olacaktır.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasınİngiltere, Kanada ve Avustralya, Filistini tanıdıİngiltere, Kanada ve Avustralya, Filistin'i tanıdıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Çelik#Filistin#Filistin'in Tanınması

BAKMADAN GEÇME!