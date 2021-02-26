AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hocalı katliamı açıklaması

Çelik, Twitter'da paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Ermeni işgalciler 29 yıl önce Hocalı'da yeryüzünün en vahşi katliamlarından birini gerçekleştirirdiler. 613 Azerbaycanlı kardeşimiz şehit oldu. Bu mazlumları asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin. Ebediyyen can Azerbaycan’la birlikteyiz.''