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Haber Giriş: 26.02.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hocalı katliamı açıklaması

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hocalı katliamı açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hocalı katliamıyla ilgili yayınladığı mesajında ''Bu mazlumları asla unutmayacağız'' ifadelerine yer verdi.

Çelik, Twitter'da paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
''Ermeni işgalciler 29 yıl önce Hocalı'da yeryüzünün en vahşi katliamlarından birini gerçekleştirirdiler. 613 Azerbaycanlı kardeşimiz şehit oldu. Bu mazlumları asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin. Ebediyyen can Azerbaycan’la birlikteyiz.''

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