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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hocalı katliamı açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hocalı katliamıyla ilgili yayınladığı mesajında ''Bu mazlumları asla unutmayacağız'' ifadelerine yer verdi.
Çelik, Twitter'da paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
''Ermeni işgalciler 29 yıl önce Hocalı'da yeryüzünün en vahşi katliamlarından birini gerçekleştirirdiler. 613 Azerbaycanlı kardeşimiz şehit oldu. Bu mazlumları asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin. Ebediyyen can Azerbaycan’la birlikteyiz.''