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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Harem-i İbrahim Camii'ndeki provokasyona tepki

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Ömer Çelik#Harem-İ İbrahim
AK Parti Sözcüsü Çelikten Harem-i İbrahim Camiindeki provokasyona tepki
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 12:07

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Harem-i İbrahim Camii’ne girerek provokatif eylemler gerçekleştirmesine sert sözlerle tepki gösterdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"LANETLİYORUZ"

Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz.

İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık, tam bir barbarlıktır. İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesi kabul edilemez.

Harem-i İbrahim Camii Müslümanların kutsalıdır. Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız.

AK Parti Sözcüsü Çelikten Harem-i İbrahim Camiindeki provokasyona tepki

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"ULUSLARARASI TOPLUM, İSRAİL’İN BU ZORBALIĞINA KARŞI DAHA FAZLA SESSİZ KALMAMALI"

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı. Çelik, İsrail'in, Suriye'nin Kuneytra bölgesindeki ihlallerine tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in yayılmacı ve işgalci politikaları bölge ve dünya barışı için en büyük tehdittir.

İsrail’in Kuneytra’da “1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması”nı açıkça çiğneyerek, Suriye topraklarında yeni oldu-bittiler yaratma çabası yeni bir saldırganlıktır.

Kuneytra’daki hukuksuz faaliyetler, uluslararası anlaşmaların ve bölgesel istikrarın açık bir ihlalidir. Bölgeyi ateşe sürükleyen bu yayılmacı zihniyet ve hukuk tanımaz adımlar derhal son bulmalıdır.

Cumhurbaşkanımızın kararlılıkla vurguladığı gibi, Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz.

Uluslararası toplum, İsrail’in bu zorbalığına karşı daha fazla sessiz kalmamalıdır."

 

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#AK Parti#Ömer Çelik#Harem-İ İbrahim

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