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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Güney Kıbrıs'taki saldırıya tepki

#AK PARTİ#Ankara#Güney Kıbrıs
AK Parti Sözcüsü Çelikten Güney Kıbrıstaki saldırıya tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Güney Kıbrıs'ta Larnaka Ulu Camii’ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanlığının ve Türk düşmanlığının göstergesi olan bu saldırılara karşı yeterli tedbir almamaktadır.' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde:

Güney Kıbrıs'ta Larnaka Ulu Camii’ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Rum Yönetimi, İslam düşmanlığının ve Türk düşmanlığının göstergesi olan bu saldırılara karşı yeterli tedbir almamaktadır...

Rum Yönetimi, geçen yıl benzer bir provokatif eylem gerçekleştirildiğinde etkili bir soruşturma yürütmedi. Bunun doğal sonucu olarak yine benzer bir çirkin hadise yaşanmıştır. İslam ve Türk düşmanlığını teşvik edenler bu saldırılardan sorumludur.

Kıbrıs Rum Yönetimi’ni bu alçakça eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya çağırıyoruz.

Rum Yönetimi, bu çirkin saldırının faillerini bir an önce yakalayıp, hukuk önünde en kısa sürede hesap sormalıdır.

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