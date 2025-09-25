AK Parti Sözcüsü Çelik ve İletişim Başkanı Duran'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Haberin Devamı

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme küresel ve bölgesel olarak yeni diplomatik sayfalar açacak."





İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: ABD SEYAHATİ OLDUKÇA YÜKSEK TEMPOLU VE VERİMLİ GEÇTİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Toplantısı ve ABD Başkanı Trump'la görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Duran yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın New York ve Vaşington duraklarını içeren ABD seyahati oldukça yüksek tempolu ve verimli geçti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi ve uluslararası toplumun vicdanı olan Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda konuşmasında Türk dış politikasının bölgesel ve küresel vizyonunu da ortaya koydu.

Afrika’dan Avrupa’ya, Asya’dan Amerika kıtasında yer alan devletlerin liderleriyle ikili ve çok taraflı görüşmeler yaptı, düşüncelerini Newsweek ve Fox News gibi mecralarda dile getirdi.

ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı tarihi nitelikteki görüşme ise oldukça samimi bir ortamda geçti. Görüşmede savunma sanayisinden ticarete, enerjiden bölgesel ve küresel sorunlara kadar çok sayıda konu ele alındı ve belirli konularda önemli mesafeler katedildi.