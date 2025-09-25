×
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik ve İletişim Başkanı Duran'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#Erdoğan#Trump
AK Parti Sözcüsü Çelik ve İletişim Başkanı Durandan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 23:39

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin, küresel ve bölgesel olarak yeni diplomatik sayfalar açacağını belirtirken, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York ve Vaşington duraklarını içeren ABD seyahatinin oldukça yüksek tempolu ve verimli geçtiğini açıkladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme küresel ve bölgesel olarak yeni diplomatik sayfalar açacak."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: ABD SEYAHATİ OLDUKÇA YÜKSEK TEMPOLU VE VERİMLİ GEÇTİ 

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Toplantısı ve ABD Başkanı Trump'la görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Duran yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın New York ve Vaşington duraklarını içeren ABD seyahati oldukça yüksek tempolu ve verimli geçti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi ve uluslararası toplumun vicdanı olan Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda konuşmasında Türk dış politikasının bölgesel ve küresel vizyonunu da ortaya koydu.

Afrika’dan Avrupa’ya, Asya’dan Amerika kıtasında yer alan devletlerin liderleriyle ikili ve çok taraflı görüşmeler yaptı, düşüncelerini Newsweek ve Fox News gibi mecralarda dile getirdi.

ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı tarihi nitelikteki görüşme ise oldukça samimi bir ortamda geçti. Görüşmede savunma sanayisinden ticarete, enerjiden bölgesel ve küresel sorunlara kadar çok sayıda konu ele alındı ve belirli konularda önemli mesafeler katedildi.

 

