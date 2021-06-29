AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Elmalı davası açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik’in açıklaması şu şekilde:

AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir.

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