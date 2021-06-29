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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Elmalı davası açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir.’ açıklamasında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik’in açıklaması şu şekilde:
AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir.