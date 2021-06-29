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Haber Giriş: 29.06.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Elmalı davası açıklaması

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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Elmalı davası açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir.’ açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik’in açıklaması şu şekilde:

AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Elmalı davası açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Elmalı davası açıklaması

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