AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Çelik, paylaşımında, Dünya Çocuk Hakları Günü'ne Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve dün cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın acısıyla girildiğini belirterek, "Göç yollarında ölen ve kaybolan çocuklar için, terörün hedefi olan çocuklar için, her türlü zulüm ve istismarın yaraladığı çocuklar için daha çok insanlık üretmeliyiz." ifadelerini kulandı.