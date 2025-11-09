×
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Dilovası'ndaki yangına ilişkin taziye mesajı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 11:33

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan ve 6 işçinin hayatını kaybettiği yangın sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm deposunda meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize şifa diliyoruz. Sorumlularla ilgili hukuki süreçleri takip edeceğiz."

