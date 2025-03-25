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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#Saraçhane#Tepki
AK Parti Sözcüsü Çelikten, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 01:02

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul'daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarf edenleri lanetliyoruz. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki göstererek, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarf edenleri lanetliyoruz. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır. Bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklardır. Günlerdir zehirli bir dil kullanarak saldırganlığa zemin hazırlayanlar alınlarına bu ahlaksız provokasyonun etiketini yapıştırmışlardır. Net şekilde ifade ediyoruz; bu saldırgan ahlaksızlığı yapanlar ve teşvik edenler karşılarında bizi ve millet iradesini en kararlı ve tavizsiz şekilde bulacaktır."

 

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#Ömer Çelik#Saraçhane#Tepki

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