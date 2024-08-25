AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özkan'ın sözlerine tepki: Çirkinlik abidesi

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP’nin sorunudur" ifadelerini kullandı.