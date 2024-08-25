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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özkan'ın sözlerine tepki: Çirkinlik abidesi

Güncelleme Tarihi:

#Tuncay Özkan#Ömer Çelik#Tepki
AK Parti Sözcüsü Çelikten CHPli Özkanın sözlerine tepki: Çirkinlik abidesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 21:21

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP milletvekili Tuncay Özkan'ın sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. " dedi.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP’nin sorunudur" ifadelerini kullandı.

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#Tuncay Özkan#Ömer Çelik#Tepki

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