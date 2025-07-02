AK Parti'den CHP lideri Özel'e art arda 'cunta yönetimi' tepkisi

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AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel demokratik siyaset konusunda büyük bir bilinçsizlik sergiliyor. Kaliteli demokratik muhalefet üretme yetersizliği ise kronik hale gelmiş durumda. Siyasetin doğası içinde konuşamıyor. Böyle olunca da söylemiyle ve tutumuyla siyaset dışı zeminlere savruluyor.

Özgür Özel’in seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve kabinesine “cunta yönetimi” ifadesi kullanması, demokratik siyasete karşı bir noktada durduğunun en açık göstergesidir. Defalarca milletin hür iradesiyle seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi kullanan Özgür Özel sadece kendisinin demokrasi ve siyaset karşıtı zihniyet dünyasına savrulduğunu dışa vurmaktadır.

Özgür Özel’in yapması gereken ilk iş CHP siyasetini vesayetten kurtarmak ve CHP siyasetini demokratikleştirmektir."

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AK PARTİLİ YAZICI: MİLLİ İRADEYE ŞAŞI BAKIŞININ YANSIMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

CHP’nin genel başkanının, tüm siyasi hayatı vesayet odakları, darbeler, darbeciler ve statüko ile mücadeleyle geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ‘cunta başkanı’ ifadesi ana muhalefetin içler acısı durumunu gözler önüne sermektedir.

Siyasi tarih bilmeyen CHP genel başkanı şunu bilmelidir ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın da, AK Parti’nin de rotasını her zaman ‘Millet’ çizmiştir.

Özgür Özel’in açıklamaları, CHP zihniyetinin milletimize ve milli iradeye şaşı bakışının yansımasıdır.

CHP, statükocularla işbirliği yaparken, darbecilere çanak tutarken Cumhurbaşkanımızın durduğu yer Milletimizin yanı olmuştur.

CHP, e-muhtıralara alkış tutarken, vesayetçi anlayışlardan medet umarken Cumhurbaşkanımız, dik durarak milli iradeyi korumuş, sadece ve sadece Milletimizle işbirliği yapmıştır.

‘Cunta başkanı’ ifadesi, yıllardır ‘Ordu göreve’ pankartlarına omuz veren CHP zihniyetinin sorunlu bakış açısını ele vermektedir.

Milletimiz, iradesini hiçe sayan ve kendisine düşmanlık yapan bu anlayışı hiçbir zaman tek başına iktidar yapmamıştır.

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Demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan Özgür Özel, siyasete nefret tohumları ekmekten ve siyasi rekabeti düşmanlığa dönüştürmekten vazgeçmeli, derhal Milletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir.

AK PARTİLİ YAYMAN: SORUMSUZ VE ALÇAKÇA BİR AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı “cunta başkanı” ifadesi; siyasetin seviyesini düşüren, nezaket sınırlarını aşan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik sorumsuz ve alçakça bir açıklamadır.

Bu üslup, siyasi rekabetten değil; tahammülsüzlükten, düşmanca bir tavırdan, saygısızlıktan ve kutuplaştırma arzusundan beslenmektedir.

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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sandıktan çıkan güçlü bir yetkiyle bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanıdır.

Bu makama yöneltilen hakaretler ve iftiralar, yalnızca Cumhurbaşkanımıza değil; milletimize, demokrasimize ve devletimizin itibarına yönelik açık bir saygısızlıktır.

Yargı süreçlerine dair “darbe”, “kayyım” gibi asılsız ve kışkırtıcı ifadelerle kamuoyunu provoke etmek, toplumda huzursuzluk oluşturmak ve devlet kurumlarını hedef göstermek, muhalefet değil; açık bir provokasyon çabasıdır.

Bu dil ne muhalefettir ne de siyasettir.

Bu durum ülkemizin huzuruna kasteden sorumsuz bir anlayışın tezahürüdür.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; devletimizin kurumlarını, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu aşağılık zihniyete karşı mücadelemiz, hukuk içinde ve kararlılıkla sürecektir.

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Milletimiz, bu tarz seviyesiz siyaseti de, kimin memleket için çalıştığını kimin ise kriz ve kaos peşinde koştuğunu da açıkça görmektedir."