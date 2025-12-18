×
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'e tepki: Vahim bir durum

Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 14:06

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Özgür Özel yurt dışında destek bulmak için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi" dedi. Çelik, "Özel’in CHP’nin iktidar olması için yabancı ülkelerdeki partilerin desteğini talep etmesi vahim bir durumdur. Bu siyasi olarak kabul edilebilir olmadığı gibi, CHP tarihi açısından da ele alınmalıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel Brüksel’de kendilerinin kardeş parti kabul ettiği partilerin Cumhurbaşkanımızla güçlü diyalog içinde olmasını ve Türkiye’ye destek vermesini eleştirmiş.

"SİYASETÇİ İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR SİCİL"

Sn Özgür Özel yurt dışında destek bulmak için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi. Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir.

Sn Özgür Özel kendisiyle görüşmeyen Avrupa Konseyi Başkanı António Costa’ya da tepki göstermiş. Bu aslında ders çıkarması gereken bir durum. Yurt dışında her zirvede yabancı ülke liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek için yoğun bir talepte bulunmasını iyi değerlendirmesi ve anlaması gerekir.

"BU BÜYÜK BİR SAVRULMADIR"

Aynı konuşmada Özgür Özel Brüksel’deki toplantıya katılan partilere “AB’nin sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak, o Türkiye’de sosyal demokratlar mı iktidar olacak; yoksa kardeş partinizi bir otoritere ezdirecek, o otoriterin devam etmesine izin mi vereceksiniz?" diyerek hem gayrı meşru tanımlar yapmış hem de başka partileri Türkiye’nin iç siyasetine müdahil olmaya davet etmiş. Bu büyük bir savrulmadır. Defalarca meşru seçimlerde birinci olmuş Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük Avrupa’daki aşırı sağ partilerin diliyle konuşması ise gayrı meşrudur.

"VAHİM BİR DURUM"

Özgür Özel’in CHP’nin iktidar olması için yabancı ülkelerdeki partilerin desteğini talep etmesi vahim bir durumdur. Bu siyasi olarak kabul edilebilir olmadığı gibi, CHP tarihi açısından da ele alınmalıdır."

