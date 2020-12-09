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Haber Giriş: 09.12.2020 - 10:07 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Başakşehir'e yapılan ırkçılığa kınama

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Başakşehir'e yapılan ırkçılığa kınama
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından "Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur. İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu. Başakşehir’i bu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Çelik'in açıklaması şöyle:

"Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur. İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu. Başakşehir’i bu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz.

Spor ve ırkçılık asla yan yana gelmemelidir. Hakem Sebastian Coltescu, çirkin bir ırkçılık örneği sergilemiştir. Irkçılığın sahaları esir almasına izin vermeyen ve güçlü duruşu ile “ırkçılığa” kırmızı kart gösteren M Başakşehir kadroları herkese ders verdi.

Spor severler olarak ırkçılık ve nefretten kaynaklı tüm eylemlerle ilkeli bir mücadele yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

UEFA tarafından çirkin eylemi gerçekleştiren hakemle ilgili gerekli adımların atılacağına inanıyoruz.

Siyasette, toplumsal hayatta karşı olduğumuz gibi sporda da her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşıyız. Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinde yer alan Pierre Webo'ya karşı yapılan ırkçı tacizi şiddetle kınıyoruz."

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Pariste Weboya ırkçılık yapan 4. hakem Sebastian Coltescudan rezil savunma
Paris'te Webo'ya ırkçılık yapan 4. hakem Sebastian Coltescu'dan rezil savunma
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