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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AİHM'deki PKK propagandasına tepki

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#Ömer Çelik#AK Parti#Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AK Parti Sözcüsü Çelikten AİHMdeki PKK propagandasına tepki
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 19:12

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Strazburg’da PKK yandaşı kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına girerek terör örgütü propagandası yapma girişimine tepki gösterdi.

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Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları trajik bir hadisedir. PKK iltisaklı oluşumların bu cüretkarlığı, ilgili ülkelerdeki güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zaafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır.

Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınıyoruz. Bunu cesaretlendiren ciddiyetsiz tutum münferit bir hadise değildir. Teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesidir. İlgili ülkelerin kamu otoritelerini, kamu düzeni ve güvenliği anlamında yaşanan vahim tabloya müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Avrupalı müttefiklerimizi, PKK’ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz.

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Terör, insanlığın temel değerlerini ve Avrupa değerlerini tehdit eden müşterek bir tehdittir. Bu müşterek tehdide karşı mücadele, kararlılık ve ciddiyet isteyen bir meseledir. Terörle mücadele noktasında Avrupalı ortaklarımızın performansı giderek zayıflamaktadır. Bu da demokratik değerleri savunmasız bırakmaktadır.

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#Ömer Çelik#AK Parti#Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

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