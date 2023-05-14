Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'de bu telaş nedir?

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Secim2023#Ömer Çelik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 20:24

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçime yönelik yaptığı açıklamalara ilişkin "Yaptıkları açıklama, milli iradeyi gasbetme açıklamasıdır. CHP'de bu telaş nedir?" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, seçime yönelik açıklamalarda bulundu. Seçim sürecinde ufak tefek olaylar haricinde oy verme işleminin tamamlandığını belirten Çelik, oy sayma işleminin şeffaflık içerisinde yürüdüğünü, saat 18.30'da YSK'nın yasağı kaldırılmasıyla birlikte televizyonlarda da yayın başladığını söyledi. 

"BU DİKTATÖRCE BİR YAKLAŞIMDIR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sayım sürdüğü saatlerde canlı yayında açıklama yapmasını eleştiren Çelik, şöyle dedi:

"Biraz evvel kendileri tarafından cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak belirlenmiş iki belediye başkanı beraberce televizyona çıktılar. Fakat çok vahim bir açıklama yaptılar. Türk demokrasisi adına, milli iradeye saygı adına utanç verici bir açıklamadır. Ekrem İmamoğlu çıktı '13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyerek bir açıklama yaptı. Sandıklar sayılıyor, oylar sayılıyor. Milli iradenin tecelli etmesi için henüz bir sonuç açıklanmamış. 

Haberin Devamı

Saldırdıktan sonra da seçim sonucunu ilan ediyorlar. Eğer literatürde diktatörlüğün, bir diktatörce bir zihniyetin karşılığı diye bir şey aranacaksa o yaklaşım bu yaklaşımdır. Bu diktatörce bir yaklaşımdır.

"CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIK ARA ÖNDE GİDİYOR"

Milli iradeye saygısızlıktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir. Böyle şey olur mu? Sandıklar sayılmaya devam ediyor. Üstelik ortaya çıkan verilerde kendi kanallarına baksınlar. Cumhurbaşkanımız açık ara önde gidiyor. Biz buna rağmen çıkıp da seçim sonucu ilan etmiyoruz. Milletin tercihini ortaya çıkaracak, hukuki mekanizmalara, sayım sürecine ve bunu açıklayacak olan YSK'nın yetkisine saygı gösteriyoruz.

"NİYE BU KADAR TELAŞLANIYORSUNUZ?"

Henüz bütün bunlar ortada yokken tutup da çıkıp onun için Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diye açıklama yapıyor. Bir gasp girişimidir. Herkesin önünde gerçekleşmiştir. Televizyonlar canlı vermiştir. Niye bu kadar telaşlanıyorsunuz? Rahat olun. Ne bu telaş? Sonuçta millet oyunu verdi. Tercihini koydu. Birkaç saat sonra da neticeler daha berrak bir şekilde ortaya çıkacak." 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Secim2023#Ömer Çelik

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğuma ne kadar sorumluluk vermeliyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğuma ne kadar sorumluluk vermeliyim?

#Çocuk Yetiştirme
Üç günlük tatilde ilkbaharın keyfini çıkarmak için doğayla iç içe huzur dolu adresler | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Üç günlük tatilde ilkbaharın keyfini çıkarmak için doğayla iç içe huzur dolu adresler | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Seyahat
Kraliçe Elizabethin ölümü bütün dengeleri değiştirdi... Kraliyet ailesinin serveti ne kadar

Kraliçe Elizabeth'in ölümü bütün dengeleri değiştirdi... Kraliyet ailesinin serveti ne kadar?

#Kral Charles