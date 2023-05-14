AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'de bu telaş nedir?

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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, seçime yönelik açıklamalarda bulundu. Seçim sürecinde ufak tefek olaylar haricinde oy verme işleminin tamamlandığını belirten Çelik, oy sayma işleminin şeffaflık içerisinde yürüdüğünü, saat 18.30'da YSK'nın yasağı kaldırılmasıyla birlikte televizyonlarda da yayın başladığını söyledi.

"BU DİKTATÖRCE BİR YAKLAŞIMDIR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sayım sürdüğü saatlerde canlı yayında açıklama yapmasını eleştiren Çelik, şöyle dedi:



"Biraz evvel kendileri tarafından cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak belirlenmiş iki belediye başkanı beraberce televizyona çıktılar. Fakat çok vahim bir açıklama yaptılar. Türk demokrasisi adına, milli iradeye saygı adına utanç verici bir açıklamadır. Ekrem İmamoğlu çıktı '13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyerek bir açıklama yaptı. Sandıklar sayılıyor, oylar sayılıyor. Milli iradenin tecelli etmesi için henüz bir sonuç açıklanmamış.

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Saldırdıktan sonra da seçim sonucunu ilan ediyorlar. Eğer literatürde diktatörlüğün, bir diktatörce bir zihniyetin karşılığı diye bir şey aranacaksa o yaklaşım bu yaklaşımdır. Bu diktatörce bir yaklaşımdır.

"CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIK ARA ÖNDE GİDİYOR"

Milli iradeye saygısızlıktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir. Böyle şey olur mu? Sandıklar sayılmaya devam ediyor. Üstelik ortaya çıkan verilerde kendi kanallarına baksınlar. Cumhurbaşkanımız açık ara önde gidiyor. Biz buna rağmen çıkıp da seçim sonucu ilan etmiyoruz. Milletin tercihini ortaya çıkaracak, hukuki mekanizmalara, sayım sürecine ve bunu açıklayacak olan YSK'nın yetkisine saygı gösteriyoruz.

"NİYE BU KADAR TELAŞLANIYORSUNUZ?"

Henüz bütün bunlar ortada yokken tutup da çıkıp onun için Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diye açıklama yapıyor. Bir gasp girişimidir. Herkesin önünde gerçekleşmiştir. Televizyonlar canlı vermiştir. Niye bu kadar telaşlanıyorsunuz? Rahat olun. Ne bu telaş? Sonuçta millet oyunu verdi. Tercihini koydu. Birkaç saat sonra da neticeler daha berrak bir şekilde ortaya çıkacak."