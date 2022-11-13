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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AB'ye tepki: Haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır

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#AK PARTİ#ÖMER ÇELİK#KKTC
AK Parti Sözcüsü Çelikten ABye tepki: Haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 10:15

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı 9’uncu Zirvesi’nde, gözlemci üye olarak kabul edilmesi Yunansitan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde tepkiyle karşılandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Yunanistan ve AB'den gelen açıklamalar sonrasında, 'AB tarafından KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır.' şeklinde tepki gösterdi.

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Özbekistan’ın Semerkant kentinde önceki gün yapılan Türk Devletleri Teşkilatı 9’uncu Zirvesi’nde, KKTC’nin gözlemci üye olarak kabul edilmesi Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin tepkisine neden oldu.

RUMLAR: İYİ DEĞİL

Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Rum Meclisi’nde bir oturumda KKTC’nin gözlemci statüsünün engellenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek “Özbekistan ve Kazakistan’a diplomatik heyet gönderdik. Birliğin tüzüğünde tam üye ya da gözlemci üyelerin uluslararası tanınmış ülkeler ya da uluslararası örgütler olabileceği yazıyordu. Türkiye’nin isteği üzerine tüzükte değişiklik yapmışlar ve uluslararası tanınmışlığı olmayan varlıkların da üyeliğinin önü açılmış. Bizim için iyi bir gelişme değil, Kıbrıslı Türkler de istedikleri eşit egemenlik gibi uluslararası statü elde etmenin kolay olmayacağını anlamalı” dedi.

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ATİNA’DAN KINAMA

Yunan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türk yetkililerin, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci olarak kabul edildiğine ilişkin açıklamalarının kınandığı belirtildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ: İKİYÜZLÜ BİR AÇIKLAMADIR

AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik ise Yunanistan ve AB'den gelen açıklamalar sonrasında Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Çelik'ten gelen açıklama şu şekilde:

AB tarafından KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır.

Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY’nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar yok hükmündedir...

Kıbrıs Türkleri uluslararası toplumun saygın bir üyesidir. KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması doğru ve son derece doğal bir durumdur... Avrupa Birliği’nin KKTC’yi yok saymaya çalışan tutumu tarihi ve siyasi açıdan ilkesiz bir yaklaşımdır.

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