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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AB'ye tepki: Aynı fanatik değerlendirmeleri sürdürmektedir

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#AK PARTİ#AVRUPA BİRLİĞİ#GAZZE
AK Parti Sözcüsü Çelikten ABye tepki: Aynı fanatik değerlendirmeleri sürdürmektedir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 11:15

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2023 yılı Türkiye Raporu'na tepki gösterdi. Çelik, 'Bu rapor kapsamında Türkiye’nin Filistin’de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB’yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir. Türkiye’nin bu şekilde kayda geçmesini Avrupa ve tüm dünya halkları takdirle karşılayacaktır.' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2023 yılı Türkiye Raporu, önceki raporlarda da gözlemlendiği üzere Türkiye’ye karşı önyargılı bir yaklaşımı yansıtması bakımından aynı fanatik değerlendirmeleri sürdürmektedir.

Bu rapor kapsamında Türkiye’nin Filistin’de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB’yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir. Türkiye’nin bu şekilde kayda geçmesini Avrupa ve tüm dünya halkları takdirle karşılayacaktır…

Avrupa sokakları ile Avrupa devletleri arasında güçlü bir ayrışmanın yaşandığına tanık oluyoruz.

Avrupa sokakları, Filistin’deki insani felakete ilişkin, türlü engellemelere rağmen, evrensel değerlere ve uluslararası hukuka uygun bir tavır ortaya koymuştur.

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Buradan bir kez daha Avrupa halklarını selamlarken, AB organlarını tarihe kara bir leke olarak geçen tutumlarına dair bir kez daha uyarıyoruz.

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#AK PARTİ#AVRUPA BİRLİĞİ#GAZZE

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