AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD’deki olaylarla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD'de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz" dedi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, ABD'deki olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunduklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:



"Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir. Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmek, bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarardır. Şiddete başvurulması hiçbir şekilde kabul edilemez. Herkes halk iradesinin üstünlüğüne ve hukuka riayet etmelidir. ABD'de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz."

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz.

Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 7, 2021