AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 28 Şubat mesajı

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AK Parti Sözcüsü Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

İnsan haklarına saldırıların ve demokrasi düşmanlığının yıldönümüdür 28 Şubat. Milli iradeyi örgütlü şekilde gaspettiler. Millet iradesine el koydular. Gençleri kendi ülkelerinde sürgüne gönderdiler.

Darbeci zihniyet Türkiye’ye düşmandır. Vesayet zihniyeti milletimize karşı kötülük üretme şebekesidir. Bu zihniyet 28 Şubat’ta sembolleşen kötülükleri Türkiye’ye yaptı. Milletimizin haklarına düşmanca davrandı. Binlerce gencin dünyası karardı.

Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminden bugüne verdiğimiz mücadele milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir. Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile 28 Şubat zihniyetinin milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırılmıştır.

Bugün de başka kılıflar altında 28 Şubat zihniyetini daha sinsi bir şekilde hayata geçirme fırsatı kollayanları biliyoruz. Bunlar milli egemenliği gaspetme arayışındadır. Bunlara geçit vermeyeceğiz.

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Cumhurbaşkanımızın demokrasi mücadelesi için bedel ödeyen çizgisi her türlü vesayet zihniyetine en güçlü cevaptır. Vesayeti, terörü, milli irade düşmanlığını sinsi şekilde meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli egemenlik ve demokrasi mücadelesi ile karşı duracağız.