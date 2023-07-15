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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten '15 Temmuz' mesajı

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#AK Parti#Ömer Çelik#15 Temmuz
AK Parti Sözcüsü Çelikten 15 Temmuz mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 10:01

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 115 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan liderliği ile devletimizin vatansever mensupları ve milletimizin kahraman evlatları tam bir adanmışlıkla bu terör örgütünü durdurdu" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizi ele geçirmeye, ülkemizi işgal etmeye, milli iradeyi gasbetmeye çalışan terör örgütüne karşı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen milli mücadelenin ve direnişin yıl dönümündeyiz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Dünyanın en karanlık terör örgütlerinden olan FETÖ, asker üniforması giymiş teröristler eliyle ülkemizin tüm değerlerine saldırdı. Ülkemizin tüm değerlerine karşı düşmanlığın her türlüsü bu teröristler tarafından sergilendi.

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Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan liderliği ile devletimizin vatansever mensupları ve milletimizin kahraman evlatları tam bir adanmışlıkla bu terör örgütünü durdurdu. Ve büyük milletimiz tüm dünyaya bir kere daha milli iradeye sahip çıkma konusunda nasıl cesur ve kararlı olduğunu gösterdi. Milletimiz bir kere daha “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinin ülkemizin sarsılmaz temeli olduğunu ilan etti.

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"FETÖ İLE HER ZEMİNDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, ülkemizi ve değerlerini koruma konusunda bedeli ne olursa olsun kararlı olduğumuzun mührüdür. Milletimize ve devletimize saldıran FETÖ ile her zeminde mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye yolundan döndürülemez. Millet yenilmez..."

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#AK Parti#Ömer Çelik#15 Temmuz

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