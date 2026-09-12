Siyasilerden 12 Eylül mesajları: Demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biri

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12 Eylül 1980 darbesinin 46. yılı nedeniyle siyasiler sosyal medyadan mesajlar yayınladı. İşte siyasilerin mesajları...

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biri olan 12 Eylül 1980 darbesiyle askerî vesayet, milletimizin iradesini gasp etmiş; sivil siyaseti kesintiye uğratarak ülkemizin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bırakmıştır.

12 Eylül, millî iradenin üzerinde vesayet kurmaya çalışan anlayışın demokrasi tarihimizdeki en ağır örneklerinden biri olarak hafızalardaki yerini korumaktadır.

O nedenle Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de vesayetçi zihniyeti kurumsallaştıran ve darbe döneminin izlerini taşıyan 1982 Anayasası’nı bütünüyle geride bırakarak Türkiye’yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır.

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"YENİ ANASAYA TARİHİ SORUMLULUĞUMUZDUR"

Milletimizin ortak iradesini esas alan; sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması, gelecek nesillere karşı tarihî sorumluluğumuzdur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde, millî iradenin üzerinde hiçbir vesayet odağının bulunmadığı daha demokratik, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Demokrasimize dönük ağır bir saldırı olan 12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz. Her darbe millî iradeye ve insanlık onuruna dönük 'millet ve devlet düşmanı' bir saldırıdır.

Hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasbedildiği o karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli egemenliğin alanını genişletme kararlılığımız tamdır.

Demokrasi mücadelemizde bedel ödeyen tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız."

"TARİHİMİZDE KARA BİR LEKE"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel: 12 Eylül 1980, tarihimizde kara bir lekedir.

YENİ Parti bütün darbelere karşıdır. Adı, yöntemi, tarihi ne olursa olsun milletin iradesine uzanan her el kirlidir.

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Sandığın üstündeki her vesayeti sonuna kadar reddediyoruz.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: 12 Eylül, millet iradesine düşürülmüş kara bir lekedir.

Bu büyük milletin emekle, inançla ve fedakârlıkla yoğrulmuş iradesi, hiçbir darbenin ve hiçbir vesayetin gölgesinde kalmayacak kadar güçlüdür.

12 Eylül Darbesi sonrasında yaşanan acı süreçte hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, millet iradesini hiçe sayan zihniyeti lanetliyorum.

Allah, Türk milletine bir daha böylesi kara günler yaşatmasın.