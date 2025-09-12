AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 12 Eylül darbesinin 45'inci yılına ilişkin açıklama

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

12 Eylül darbesi, kendi milletine silah çekenlerin bu ülkeye yaptığı en büyük kötülüklerdendir. Darbecilik vatana ihanettir.

Her türlü darbeyi ve arkasındaki zihniyeti lanetliyoruz. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi bu organize kötülüklerden korumaya kararlıyız.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü vesayet girişimiyle mücadele ederek milletin emanetine sahip çıktık. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdürüyoruz.