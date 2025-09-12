×
Gündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 12 Eylül darbesinin 45'inci yılına ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti Sözcüsü Çelik#Demokrasi#Cumhuriyet
AK Parti Sözcüsü Çelikten 12 Eylül darbesinin 45inci yılına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 11:48

AK  Parti Sözcüsü Ömer Çelik, '12 Eylül darbesi, kendi milletine silah çekenlerin bu ülkeye yaptığı en büyük kötülüklerdendir. Darbecilik vatana ihanettir.' dedi.

AK  Parti Sözcüsü Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

12 Eylül darbesi, kendi milletine silah çekenlerin bu ülkeye yaptığı en büyük kötülüklerdendir. Darbecilik vatana ihanettir.

Her türlü darbeyi ve arkasındaki zihniyeti lanetliyoruz. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi bu organize kötülüklerden korumaya kararlıyız.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü vesayet girişimiyle mücadele ederek milletin emanetine sahip çıktık. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdürüyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
