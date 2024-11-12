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AK Parti Sözcüsü Çelik: Uluslararası kuruluşlar, İsrail’in tüm insanlığı hedef aldığını görmeli ve harekete geçmeli

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#AK Parti#Ömer Çelik#İsrail
AK Parti Sözcüsü Çelik: Uluslararası kuruluşlar, İsrail’in tüm insanlığı hedef aldığını görmeli ve harekete geçmeli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 14:51

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor. Uluslararası kuruluşlar, İsrail’in uluslararası toplumu ve tüm insanlığı hedef aldığını görmeli ve harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrailli yetkililer her gün bölge ülkelerine dönük yeni bir saldırı planı açıklıyor. Bu açıklamalar savaş ve katliamdan beslenen bu şebekenin niyetlerini açık şekilde ortaya koyuyor.

Ortadoğu’da kalıcı barış ve istikrar, ancak başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ile mümkündür.

"İSRAİLLİ YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI KATLİAMLARI ÇOĞALTMAK AMACI TAŞIYOR"

İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor.

Uluslararası kuruluşlar, İsrail’in uluslararası toplumu ve tüm insanlığı hedef aldığını görmeli ve harekete geçmelidir."

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#AK Parti#Ömer Çelik#İsrail

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