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AK Parti Sözcüsü Çelik: Ülkemizi yeni ufuklara taşımaya devam edeceğiz

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#AK PARTİ#Recep Tayyip Erdoğan#TBMM
AK Parti Sözcüsü Çelik: Ülkemizi yeni ufuklara taşımaya devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 13:42

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin 22'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Çelik, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimiz, geçtiğimiz 22 yıl boyunca milletimizin hayallerinin gerçekleşmesi için her alanda tarihi reformlara ve devasa yatırımlara imza attı. Ülkemizi yeni ufuklara taşımaya devam edeceğiz.' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:

AK Parti kaç yaş alırsa alsın her zaman genç, her zaman dinamik.

Bir siyasi hareket olarak büyük bir Türkiye ve dünya markası olan AK Parti’nin, büyük demokrasi hareketimizin kuruluşunun 22. yıldönümünü kutluyoruz. Kaç yaş alırsa alsın Ak Parti hep 18 yaşında.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001’de milletimiz için refah ve adalet arayışıyla bir yola çıktık. Kuşkusuz “bu hareketi millet kurdu, tabelasını biz astık!”

AK Parti, her zaman milli iradeye koşulsuz bağlılığın adresi; eser siyasetinin partisi oldu. Cumhuriyetimizi yeni ufuklara taşıma iradesini ortaya koydu.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimiz, geçtiğimiz 22 yıl boyunca milletimizin hayallerinin gerçekleşmesi için her alanda tarihi reformlara ve devasa yatırımlara imza attı.

 

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14 Ağustos 2001’de nasıl bir anlayış, vizyon ve heyecan ile yola çıktıysak bugün de aynı noktadayız.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizi yeni ufuklara taşımaya devam edeceğiz.

Türkiye’nin güçlenmesi için, milletimizin bu büyük yürüyüşünde kaderdaşlık ve duygudaşlığımızın artması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ülkemizi yeni ufuklara taşımaya devam edeceğiz

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#AK PARTİ#Recep Tayyip Erdoğan#TBMM

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