AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye sicili en temiz devlettir

Çelik, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MKYK sonrası özetle şunları söyledi:

PKK/YPG VE DEAŞ YOK...

“Müttefiklerimizin terör örgütlerine verdikleri desteklerini görmekten üzüntü duyuyoruz. ABD’nin insan ticareti raporunda Türkiye’nin suçlanmasını kabul etmiyoruz. Açık ve net bir şekilde söylüyorum ki, çocuk savaşçı iddiasında Türkiye sicili en temiz devlettir. Çocukların silah altına alınması konusunda yaptığımız uyarılara rağmen Türkiye’nin suçlanması basiretsizlik, aymazlık ve çok büyük bir yalandır. Çocukları savaşçı ve terörist olarak kullananların başında PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütü gelmektedir. Buna rağmen raporlarda Türkiye gibi sicili tertemiz bir devlet suçlanırken, PKK/YPG’den bahsedilmemesi karşımızdakilerin bir rapor, tespit değil, kara propaganda unsuru olduğunu göstermektedir.

BAŞKA MÜJDELER DE GELECEK

(Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cuma günü gerçekleştireceği Diyarbakır ziyaretinde Diyarbakır anneleriyle buluşması ) Niye Diyarbakır Anneleri’ni her seferinde anıyorum; çünkü bu Türkiye’nin en büyük vicdan eylemlerinden bir tanesidir. Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılmış. Çocuklarına kavuşanlar var, inşallah yakında başka müjdeler de gelecek. ”

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