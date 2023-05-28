AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Herkes sandığa gitmeli, oyunu kullanmalı

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Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki Lütfiye Kısacık İlkokulu'na gelip, 1066 numaralı sandıkta oyunu kullanan Adana Milletvekili Ömer Çelik, gazetecilere konuştu. Huzur ve güven içerisinde demokrasinin gücünü göstererek bir kez daha sandığa gidildiğini kaydeden Çelik, "Gezdiğimiz okullarda gayet huzurlu bir biçimde vatandaşlarımız oylarını kullanıyor. Sandık başlarında görevlilerimiz tam olarak bulunuyor. Türkiye bir kere daha büyük bir demokrasi sınavını, bütün gücünü göstererek veriyor. İkinci tur seçimleri, Türkiye'nin ilk defa deneyimlediği seçimler. O bakımdan bir rehavete kapılmamak yönünde hepimiz buna dikkat çekiyoruz. Herkes sandığa gitmeli, oyunu kullanmalı ve sandıklara sahip çıkmalıyız" dedi.

'BÜTÜN VATANDAŞLARMIZI OY KULLANMAYA DAVET EDİYORUZ'

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​ İlk turda bütün dünyaya katılım oranıyla huzur ve güven içerisinde seçimler yapılabileceğini gösterdiklerini anlatan Çelik, "Bu, ülkemizin en büyük zenginliğidir. En büyük kazanımıdır. Şimdi de aynı şekilde huzur ve güven içerisinde, güvenilir bir ortamda, güvenilir mekanizmalarla seçim yapıyoruz. Önemli olan burada herkesin şu anda sandığa gidip oyunu kullanması, demokrasimize sahip çıkması, demokrasimize güç ve nefes vermesidir. İnşallah netice bütün memleketimiz için çok hayırlı olacaktır. Sandıklara sahip çıkma, sandığa gitme, şu anda sandıklar kapanana kadar en önemli önceliğimiz. Bütün vatandaşlarımızı oy kullanmaya ve demokrasimize güç vermeye davet ediyoruz" diye konuştu. (DHA)