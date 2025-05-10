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AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır

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#Ömer Çelik#Pakistan#Hindistan
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 19:41

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pakistan ile Hindistan arasında varılan ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınması çok memnuniyet vericidir. Cumhurbaşkanımız her zaman sorunların çözümü ve barış için yüksek bir irade ve çaba ortaya koymaktadır. Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır. " ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınması çok memnuniyet vericidir. Cumhurbaşkanımız her zaman sorunların çözümü ve barış için yüksek bir irade ve çaba ortaya koymaktadır. Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır. Dünyanın her yerinden kaos girişimlerinin yükseldiği bir dönemde, Türkiye’nin barış iradesi herkes için güvenilir bir yol arkadaşıdır.

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#Ömer Çelik#Pakistan#Hindistan

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