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AK Parti Sözcüsü Çelik: TİP Genel Başkanı Baş’ın söylemleri Avrupa faşistlerine ‘tercümanlık’ yapmaktan ibarettir

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#AK Parti#Ömer Çelik#Erkan Baş
AK Parti Sözcüsü Çelik: TİP Genel Başkanı Baş’ın söylemleri Avrupa faşistlerine ‘tercümanlık’ yapmaktan ibarettir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 23:21

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri Avrupa’daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısıdır. Bu, Avrupa faşistlerine ‘tercümanlık’ yapmaktan ibarettir” dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri Avrupa’daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısıdır. Bu, Avrupa faşistlerine ‘tercümanlık’ yapmaktan ibarettir” ifadelerini kullandı.

Çelik, “Avrupa faşistlerinin söylemlerini kes-kopyala-yapıştır yöntemi ile kullanmak, siyasi açıdan tam bir düzeysizliktir. Demokratik seçimlerle ve milli iradenin açık desteğiyle defalarca seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamını bu ifadelerle faşistçe hedef almak, demokrasi ve halk düşmanlığının ta kendisidir. Avrupa faşistlerinin partilerine 'halkçı' adı koyup, demokrasi düşmanlığı yapmasına özenmiş bir açıklamadır. Bu söylenen sözlere Avrupa faşistlerine verdiğimiz cevabın aynısını veriyoruz” dedi.

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#AK Parti#Ömer Çelik#Erkan Baş

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