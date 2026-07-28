AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye’de yeni bir aşamadayız

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“Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geldik. Bu aşama silah bırakma için bir yasal zeminin ortaya çıkması idi. Çok sayıda toplantı yapıyoruz. Siyasi, hukuki boyutları olan; çok kapsamlı bir süreç. Şimdiye kadarki irade TBMM’de bir komisyon ile Meclis Başkanımız başkanlığındaki çalışmalar ve Cumhurbaşkanımızın talimatları ile bir devlet politikası olarak yürüyor. Bu dinamizm içinde devletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Bundan sonrası önemlidir. Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor. Yasal bir zeminin oluşması önemli ama oluşturulan politik atmosfer önemli. Bu süreçte katkılar çok değerli, yapıcı eleştiriler de öyle. Yıkıcı olan eleştiriler ise son derece zararlıdır. Bütün bunları dikkate alan dar mahalle ideolojileri dışına çıkan, yapıcı bir dille konuşan yaklaşımı üretmeli ve sahiplenmeliyiz. Yakın coğrafyamıza bakınca Türkiye’nin pozitif olarak ayrıştığını görüyoruz. Sandık var, demokrasi var, siyaset yapmanın önü açık. Bunlar büyük değerler. Şimdi bunların büyük değerler olmasına yeni boyutlar eklendi. Sokaktaki kardeşliğin en sıkıntılı zamanlarda birlik beraberlik ruhunun bu meselelere yansıtılması gerekiyor. Birtakım ispat çabaları karşısında son derece duyarlı olmak gerekir. Devletin niteliklerinden ve milletin hassasiyetinden verilen taviz yoktur. Bütün vatandaşlarımızın kendini daha iyi zeminde bulacağı bir noktaya ulaşılacaktır.

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EL SIKIŞARAK KONUŞMA ZAMANI

Birtakım emperyalist odaklar var. Herkesin kendi sokağında aşırı yaklaşımlar olabilir ama Cumhuriyet meydanında buluşunca orada daha geniş ölçeğin var olduğunu göreceğiz. Bugün sıkılı yumruklarla değil, el sıkışarak konuşma zamanıdır. Zor meseleleri el sıkışarak konuşabilirsek önümüzdeki tarihsel ufuklar için kol kola yürüyüşlerin başlangıcı olacak. Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız devam ediyor. Sürekli toplantı yapıyoruz. Bazen sabah ve akşam toplantılar yapıyoruz. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Önemli olan nitelikli bir biçimde, ince işçiliği olan çalışma yapılması. Temel irademiz yüce Meclis kapanmadan çıkarmak için gayret edeceğiz.

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25. YILA ÖZEL LOGO

Partimizin 25. yılına özel hazırladığımız logomuzu paylaşacağız. Alınan kararlar doğrultusunda etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz tarihe kadar kesintisiz şekilde milletimiz ile paylaşımlarımız olacak. Kurumsal kimlik hazırlıklarımız sizlerle paylaşılacak. Cumhurbaşkanımız ile yol yürümekten onur duyuyoruz. 1 Ağustos’tan 14 Ağustos’a kadar milletimize kazandırdığımız hizmetler çeşitli görseller ile paylaşılacak. İl başkanlıklarımızda vefa toplantıları yapılacak. 1 Ağustos’tan 14 Ağustos’a kadar bir sürü sürpriz göreceksiniz.”

YENİ PARTİ YORUMU: ORTADA YENİ DENECEK BİR ŞEY YOK

“Eskiden çok kasvetli bir dizi vardı. Alacakaranlık Kuşağı diye. Şimdi CHP’deki gelişmeler ona benzemeye başladı. Her gün Alacakaranlık Kuşağı’nı andıran yeni bir gelişme yaşanıyor. Esasında yenisiyle eskisinden ziyade CHP’nin iç çatışması başka zeminlerde ve başka formüllerle devam ediyor. Buradan baktığınızda yenisiyle eskisi birbirini suçlamaya devam ediyor. Bizi, AK Parti olarak bu işin içine karıştırmayın. Bu iddiaları ortaya atanlar CHP’li. Suçladıkları kişiler CHP’li. Bu eylemleri gerçekleştirmekle ilgili olarak savcılığın delillere ulaştığında iddianame konusu olan kişiler CHP’li. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Bu mesele sizin kendi meseleniz. Bununla yüzleşin. Burada dönen mesele neyin etrafında dönüyor? Herhangi bir şekilde eski siyaset ile yeni siyaset etrafında dönmüyor. Altı oktan yana mısın, altı oka karşı mısın? Bunun etrafında dönmüyor. Ya da Türkiye’de bir sosyolojik ihtiyaç var da buna karşılık gelecek şöyle bir parti olmalı gibi bir yaklaşımın etrafında da dönmüyor. Bu, yolsuzluklar konusunda ve bu skandallar konusunda CHP’nin bir kanadının tavrıyla diğer kanadının tavrı arasındaki farklılıktan ortaya çıkan bir durumdur. Dolayısıyla ortada herhangi bir şekilde yeni denecek bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. Daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam eden eski bir tartışma, bugün CHP kökenli iki parti arasında devam ediyor. Dolayısıyla biz şuna bakarız. Bir siyasi partinin anlamlı olması için meşru siyaset alanına katkı adına söylediği nedir? Temiz siyaset alanına katkı adına söylediği nedir?”