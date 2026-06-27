AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye'de yeni bir aşamadayız

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Bütün oturumlarda notlar tutulur. Arkadaşlarımızın eleştiriler, cevapları onlar değerlendirilir. Kamptan çıkan sonuç MYK'mızda, MKYK'mızda Cumhurbaşkanımız nezdinde değerlendirilir. Karşılıklı görüş belirtmekten hiçbir zaman vazgeçmiyoruz, bu çok önemli.

Bu çeyrek asırlık destanın bütün yönleriyle değerlendirilmesi için her seferinde en güçlü şekilde değerlendirilmiş oluyor. Dolu dolu geçen bir kamp gerçekleştiriyoruz.

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet vesayetten arınmalı Haberi görüntüle

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamada olduğumuzu ifade etmiştim. Geldiğimiz yeni aşamada pozitif bir yaklaşımla bu sürece destek vermeye, eleştirisi varsa eleştirisini gündeme getirmeye davet ediyoruz. Bu son derece kıymetlidir. Bütün Türkiye'yi ilgilendiren meseledir.

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"CHP'DE BİR YÖNETİM SORUNU VAR"

CHP kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Biz sayın Kılıçdaroğlu ile mücadele ettik. Daha sonrasında Özgür Özel'in yönetimiyle mücadele ettik. Bizim açımızdan fark eden bir şey yok. Bu durum, bu tablo CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Biz bu kutuplaşma üreten odaklarla sürekli mücadele ettik. Gerilimi artıranlarla sürekli mücadele ettik. Aşırılıklardan kaçınmış, ana yoldan ilerleyen bir şekilde bu meselelerle çalışmaya gayret edeceğiz."