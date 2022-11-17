AK Parti Sözcüsü Çelik: Teröre mazeret üreten yaklaşımlar büyük bir şuursuzluktur

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İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar...

İstanbul’da İstiklal caddemizde gerçekleşen hain saldırı sonrası tüm vatandaşlarımızın teröre karşı birlik ve beraberlik gösterilmesi noktasında ortaya koyduğu tavır tüm dünyaya mükemmel bir mesaj vermiştir. İnsanlık düşmanı teröre karşı biriz ve beraberiz…

Güvenlik güçlerimiz son derece etkili çalışmalarla hızlı bir biçimde faili ve bağlantılarını tesbit edip yakalamıştır. Bu, Türkiye’nin terörle mücadeledeki gücünü ve yüksek kapasitesini bir kere daha göstermiştir.

Buna karşılık, vatandaşlarımızı temsil noktasında sorumluluğu bulunan bazı siyasi çevrelerin ve kişilerin, devletimizin kurumlarından çok şaibeli odakların yanıltıcı beyanatlarını, sözde analizlerini ve manipülatif değerlendirmelerini esas almaları son derece vahimdir.

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"MEŞRU DEĞİLDİR"

Terör karşısında net duruş, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve anayasal düzenimizi korumanın ilk maddesidir. Terör karşısında bulanık tavırlar üretenlerin ve terör eylemlerinden siyasi hesaplaşma çıkarmaya çalışanların konumu meşru değildir.

"BÜYÜK BİR ŞUURSUZLUKTUR"

Kuşkusuz demokrasilerde her olayın çok yönlü değerlendirilmesi, farklı görüş ve analizlerin olması doğaldır. Ancak, teröre mazeret üreten ve güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesini zaafa uğratmaya çalışan yaklaşımlar ve tavırlar sergilenmesi büyük bir şuursuzluktur.

"TÜRKİYE BİR GÜVEN ÜLKESİDİR"

Türkiye bir güven ülkesidir. Terörle mücadele konusunda milletimiz bir ve bütündür. Terörle mücadelemiz bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürecektir. Kaybettiğimiz canlarımıza bir kere daha rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.