AK Parti Sözcüsü Çelik: Süreç bizim öngördüğümüz şekilde devam ediyor

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Bölgemizde dış unsurlar terör örgütlerini kullanıyor" diyen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

Devlet terörle mücadelede birçok yöntem kullanmıştır. Süreç bizim öngördüğümüz şekilde devam ediyor. Hiçbir şey terörü kullanmayı meşrulaştırmaz. Konuyla ilgili toplumsal bir talep de vardı. Gelinen noktada terör örgütünün silahlarını yakması durumunda önemli bir aşama daha geçilmiş olacak.

"DEVLETİN TEMEL DEĞERLERİNDE MÜZAKERE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Terörsüz Türkiye sürecinde kesinlikle üçüncü gözün devreye girmesini istemiyoruz. Irak'taki silah bırakma süreciyle Suriye'deki farklı olacaktır. Fesih ve silah bırakma için Meclis'te komisyon öngörülüyor. Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyonlara açık hale gelir. Devletin temel değerlerinde müzakere söz konusu değil. Muhalefetin eleştirilerini de dikkate alıyoruz. Şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek hiçbir şey olmayacak. Sonuçta devletimiz ve milletimiz için bir yol bulacağız. Devlet işinin başında bu noktada gevşeme yoktur."



"ODAĞIMIZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASIDIR"

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Suriye'de yaklaşımımız şu. Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü olsun. Tek bir ordusu olsun. SDG'ye tavsiyem süreci hızlandırmaları yönünde. SDG'de silah bırakma süreci gerçekleşmediği takdirde orası hem Suriye için hem de Türkiye Cumhuriyet için bir tehdit unsuru haline gelecektir. SDG'nin Suriye ordusunun bir parçası olması gerekir. Büyük güçler sonuna kadar burada kalmayacaklar. Biz istiyoruz ki halklar burada birlikte yaşasınlar. Büyük güçler gittiğinde herkesin hamisi Türkiye olacaktır. Bir mesaj örgütün silah bırakmasına yönelikse devletin aleyhine olabilir? Mesajın odak noktası örgütün feshi ve silah bırakmasıdır. Odağımız fesihtir, terör örgütünün silah bırakmasıdır.

"CUMHURBAŞKANIMIZ CUMARTESİ GÜNÜ TARİHİ BİR AÇIKLAMA YAPACAK"

Cumhurbaşkanımıza ve Bahçeli'ye olağanüstü bir güven var. Destekleri de eleştirileri de değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bildiği, bilmediği bir takım provokasyonlarla uğraşıyoruz. Önemli olan devlet ve millet için doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacak."