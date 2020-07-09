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AA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 23:59,Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi... Sayın Semiha Yıldırım'a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz. Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'Lİ ÜNAL'DAN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bütün mesaisi sosyal medyada alçakça provokasyonlar oluşturmak olan müfteri bir trol, Semiha Yıldırım Hanımefendi'yi de hedef almış. Bu çirkin ve aşağıların aşağısı zihniyete karşı insan onurunu savunmaya ve tüm meşru yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ı hedef alan yorumlara tepki gösteren Ünal, şunları kaydetti:
"Bütün mesaisi sosyal medyada alçakça provokasyonlar oluşturmak olan müfteri bir trol, Semiha Yıldırım Hanımefendi'yi de hedef almış. Bu çirkin ve aşağıların aşağısı zihniyete karşı insan onurunu savunmaya ve tüm meşru yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz."

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