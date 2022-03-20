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AK Parti Sözcüsü Çelik: Sağlık teşkilatımız da güvenlik güçlerimiz de vatansever mücadele veriyor

#Ömer Çelik#AK Parti#Ak Parti Sözcüsü
AK Parti Sözcüsü Çelik: Sağlık teşkilatımız da güvenlik güçlerimiz de vatansever mücadele veriyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sağlık teşkilatı ile güvenlik güçlerinin vatansever bir mücadele verdiğini belirterek, "Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik konusu yapanlar, yakışıksız bir davranış sergiliyorlar" dedi.

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AK Parti’li Çelik, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, sağlık ve güvenlik teşkilatlarının, göz bebekleri olduğunu kaydetti

Güvenlik teşkilatının, ülkeyi korumak için büyük fedakarlık ve cesaretle mücadele ettiğini belirten Çelik, "Sağlık çalışanlarımızın içinden geçtiğimiz zorlu salgın koşullarındaki üstün gayretlerine şükran borçluyuz. Sağlık teşkilatımız da güvenlik güçlerimiz de vatansever bir mücadele veriyor. Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik konusu yapanlar, yakışıksız bir davranış sergiliyorlar. Münferit hadiseler üzerinden, ülkemizin övünç kaynağı olan güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı ve tıp fakültelerimizi yıpratmaya dönük provokatif gündemleri, bu kurumlarımızın kıymetli mensuplarını incitecek nitelikte paylaşımları reddediyoruz. Münferit hadiselerde suç ve cezanın şahsiliği ilkesi esastır" dedi. (DHA)

 

 

 

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#Ömer Çelik#AK Parti#Ak Parti Sözcüsü

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