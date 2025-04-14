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AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel’in geldiği nokta 'niteliksiz siyaset'in markası oldu

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik#CHP Genel Başkanı Özgür Özel#Siyasi Tarih
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 12:39

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgü Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, 'Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil. Özgür Özel’in siyasi söyleminin Avrupa’daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesi vahimdir.' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in X'ten yaptığı açıklama şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin sözlerine verilecek cevabımız, Avrupa’daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdiğimiz cevapların aynısıdır.

Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil. Özgür Özel’in siyasi söyleminin Avrupa’daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesi vahimdir.

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır.

Özgür Özel’in geldiği nokta siyaset alanını değil, siyaset karşıtlığını ifade etmektedir. Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP Genel Başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel’in geldiği nokta ise tamamen “niteliksiz siyaset”in markası oldu.

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#AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik#CHP Genel Başkanı Özgür Özel#Siyasi Tarih

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