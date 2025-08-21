×
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel “siyasi navigasyon” problemi yaşıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel “siyasi navigasyon” problemi yaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 18:22

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

 Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir “siyasi navigasyon” problemi yaşıyor.

Özgür Özel Ak Parti’mize “organize kötülük örgütü” demiş ve yine adresi şaşırarak CHP’ye söyleyeceği sözleri Ak Parti’mize söylemiş.

Özgür Özel siyasi adreslerin, kavramların ve siyasi tabelanın yerini şaşırma konusunda büyük bir performansa sahip. CHP yönetimi için kullanması gereken tüm tanımları, adresi şaşırarak Ak Parti’miz için kullanıyor.

Oysa çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı “organize işler” CHP’den sorulur. Cuntaları destekleyen “organize milli irade sabotajları”nın adresi CHP’dir. Milletin sandıkta verdiği oyu hedef alan “organize demokrasi düşmanlığı” CHP siyaseti olarak markalaşmıştır. Bugün de Özgür Özel yönetimi milletin kaynaklarını “organize bir kötülükle” gaspedenlerin savunma merkezi haline gelmiştir.

Özgür Özel’in CHP ile özdeşleşmiş konulara partimizi karıştırması hadsizliktir. “Organize kötülük”lerin nerde olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır.

