AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel, meseleyi siyasi şantaja dönüştürdü

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Konumuz Fransa olduğu için Fransa üzerinden gidelim. Siyaset cezası ve hapis cezası geldi. Bu tabi Fransız siyaseti açısından önemli. Macron'un en önemli rakibi durumunda Le Pen. Fransa siyaseti açısından aşırı sağın geleceğini nasıl etkileyecek önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Le Pen, Avrupa'daki faşist partiler içerisinde öne çıkan birisi. Ana siyaseti AB'den çıkma şeklindeydi. Ancak şimdi AB gelirlerini şahsi hesaplarına aktarmadan suçlu bulundu.

"BU ÇİFTE STANDARTTIR"

Macron açısında çelişki şudur Fransa'da bir yolsuzluk soruşturması olduğu zaman bunu ilkesel demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak görüyorlar. Türkiye'de olunca demokrasi eksikliği olarak görüyorlar. Yargıyla ilgili eleştirileri var. Bizim çok açık bir tezimiz var. AB üyelik sürecimizle ilgili fasılları açın. Üzerimize düşenleri hemen yapmaya hazırız. Bu kuşkusuz bir çifte standarttır.

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ÇELİK'TEN ÖZEL'E BOYKOT TEPKİSİ

Özgür Özel'in konuşmaları Avrupa'daki faşist partilerin söylemleriyle örtüşmüş durumda. Özel meseleyi siyasi şantaja dönüştürdü. Özgür Özel'in bir haftalık siyaseti sosyal bölücülük üzerine kuruludur. Kahve kitap satılan mekanlardan devlet görevlilerine kadar hedef göstermediği tehdit etmediği kimse kalmadı."