AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu'nun sözleri yok hükmünde

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#İsrail#Netanyahu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 20:58

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netanyahu’nun, insanlığın ortak değeri Kudüs’ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor... İnsanlık bu şebekenin tehditi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir.

