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Türkiye'den İsrail'e art arda Batı Şeria tepkisi | AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu tüm dünya için tehdit

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#AK Parti#Ömer Çelik#İsrail
Türkiyeden İsraile art arda Batı Şeria tepkisi | AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu tüm dünya için tehdit
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 11:24

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor. Bu tüm dünya için tehdittir. Çağdaş Nazilerin bu saldırganlığına karşı herkes birlikte hareket etmelidir." dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Batı Şeria, işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçasıdır ve öyle kalacaktır. Herhangi bir ilhak girişimi, Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk açısından geçersizdir" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'den İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria’nın ilhakına yönelik ifadelerine art arda tepkiler geldi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BU TÜM DÜNYA İÇİN TEHDİT

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu hükümetinin üyelerinin Batı Şeria’nın ilhak edilmesine dönük açıklamaları yeni bir saldırganlıktır. Bu yaklaşımın çok daha büyük istikrarsızlaştırıcı sonuçları olacaktır. Bu saldırganlığın tüm dünya tarafından reddedilmesi gerekir. Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor. Bu tüm dünya için tehdittir. Çağdaş Nazilerin bu saldırganlığına karşı herkes birlikte hareket etmelidir. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletine karşıt her girişimi reddediyoruz.

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BAKAN TUNÇ: ASLA KABUL EDİLEMEZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İşgalci İsrail’in hükümet üyelerinin Batı Şeria’nın ilhak edilmesine yönelik açıklamaları, uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlalidir ve asla kabul edilemez. İsrailli yetkililerin bu provokatif açıklamalarını ve olası ilhak planlarını en güçlü şekilde kınıyor ve reddediyoruz. Bu tür sorumsuz açıklamalar, Filistin halkının temel hak ve özgürlüklerini hiçe saymaktır. Batı Şeria, işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçasıdır ve öyle kalacaktır. Herhangi bir ilhak girişimi, Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk açısından geçersizdir. Uluslararası toplum, bu hukuk dışı söylemlere ve olası fiili adımlara karşı net bir tavır almalıdır.

 

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#AK Parti#Ömer Çelik#İsrail

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