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AK Parti Sözcüsü Çelik: Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor

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#AK PARTİ#İSVEÇ#TERÖR
AK Parti Sözcüsü Çelik: Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 12:28

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Nefrete nefretle karşılık verilmez. Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor.' açıklamasında bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Nefrete nefretle karşılık verilmez. Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır.

Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor. Kuran-ı Kerim’e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz.

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#AK PARTİ#İSVEÇ#TERÖR

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