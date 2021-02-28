AK Parti Sözcüsü Çelik: "Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez"

Çelik, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Siirt'te yaptığı konuşma nedeniyle aldığı 10 aylık mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından onandığına ilişkin haberi içeren ve "Siyasi hayatı bitti" manşeti ile yayınlanan 24 Eylül 1998 tarihli gazete kupürünü paylaştı.

Ömer Çelik paylaşımına, "Millet ne derse o olur. Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez." ifadelerini ekledi.