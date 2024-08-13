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AK Parti Sözcüsü Çelik: Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz

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#AK Parti#Ömer Çelik#Mescid-İ Aksa
AK Parti Sözcüsü Çelik: Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 19:11

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz" dedi.

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Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz. Netanyahu yönetimi, bu provokasyon ile İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını göstermiştir. Netanyahu yönetimi, bölge ve dünya barışı için bir tehdit olmanın yanı sıra insanlık için de tehdittir. Uluslararası toplum, bu insanlık dışı ve insanlık düşmanı yaklaşıma karşı net bir duruş sergilemelidir. İnsanlık ve barış düşmanı soykırımcı Netanyahu şebekesinin üyeleri hak ettikleri gibi yargılanacaklardır" ifadelerini kullandı. 

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#AK Parti#Ömer Çelik#Mescid-İ Aksa

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