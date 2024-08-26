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AK Parti Sözcüsü Çelik: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

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#AK Parti#Ömer Çelik#Mescidi Aksa
AK Parti Sözcüsü Çelik: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 18:58

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediğini söyleyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Mescid-i Aksa için "mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir" değerlendirmesini yapan Çelik, İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in, "Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten" bahsetmesinin tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklama olduğunu vurguladı.

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir. Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa'nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almalıdır."

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#AK Parti#Ömer Çelik#Mescidi Aksa

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